Il figlio di Muccino e la brutta esperienza da aiuto regista | “Insulti e parolacce A un’attrice dicevano | “russa di m…””

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tensione, maleducazione,e tanto altro. Silvio Leonardodell’affermatoGabriele, sul suo profilo Instagram ha descritto la suasul set come assistente alla regia, di un non menzionato. “Ne ho viste svariate. E non ho mai visto unrivolgersi in maniera più vergognosa, maleducata e arrogante alla troupe come ho avuto modo di vedere in una recentissimadi qualche giorno fa – ha scritto in un post, poi rimosso – dagli assistenti agli operatori, dagli attori, finanche alle comparse, la maleducazione e le battute imbarazzanti erano distribuite equamente tra tutti”. Silvio Leonardo, appena 22enne, probabilmente ...

Corriere della Sera

Ed è quello che ha avuto il coraggio di fare e scrivere, Silvio Leonardodell'affermato regista Gabriele, che sul suo profilo Instagram ha descritto la sua esperienza sul ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Me Too, lo sfogo deldi: "Ho lavorato con un regista che insultava tutti, ... Il figlio di Gabriele Muccino: «Sul set offese sessiste» Ci sono gli studenti svantaggiati, perché hanno difficoltà nell'apprendimento, ma anche quelli più bravi che in classe si annoiano e debbono essere motivati. Ecco, ...Il mondo del cinema non è solo terreno d'arte, ma anche un lavoro dove si possono fare incontri poco edificanti, come in qualsiasi ufficio o azienda. Ma è difficile imbattersi ...