Agenzia ANSA

Ile il Bologna, nella prima partita in casa dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiano l'ex allenatore. Mentre i rossoblù e l'Atalanta scendono in campo, sul maxi schermo scorrono le ...Allo stadio Renato, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Renato, Atalanta e Bologna si ... Il Dall'Ara saluta Sinisa, i campioni non muoiono - Calcio Il Dall’Ara e il Bologna, nella prima partita in casa dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiano l’ex allenatore. Mentre i rossoblù e l’Atalanta scendono in campo, sul maxi schermo scorrono le imma ...ROMA, 09 GEN - Il Dall'Ara e il Bologna, nella prima partita in casa dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiano l'ex allenatore. Mentre i rossoblù e l'Atalanta scendono in campo, sul maxi schermo s ...