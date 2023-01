Il cinema fantasy e di fantascienza che mira a stupirci nei prossimi mesi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I filme sci-fi rappresentano una componente numerosa tra le uscitetografiche del 2023: verso novembre dovrebbe arrivare la seconda parte del kolossal Dune di Denis Villeneuve, ma ci sono tanti altri titoli da vedere sul grande schermo. Per esempio, il nuovo Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri che potrebbe scuotere i dubbi dei fan del gioco di ruolo verso i precedenti adattamentitografici. O, ancora, c’è tanta attesa per Super Mario Bros. Il Film, che porta sul grande schermo l’idraulico più amato dai gamers (e non solo) Nintendo. Poi ci sono le pellicole che non hanno ancora una data di uscita, ma che verranno distribuite nel corso del 2023 e, perfino, un paio di titoli da non perdere, che approdano direttamente su Netflix. Distant – in sala (negli Stati Uniti) dal 27 gennaio Primo film di ...

Universal Movies

... Cate Blanchett e Kyle MacLachlan in un intrigantedi Eli Roth. L'orfanello Lewis si trasferisce a casa dell'eccentrico zio, scoprendo un mondo di incantesimi e streghe. (SKYFAMILY HD ...... come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazionealla presentazione ...L'onore dei ladri Come ben sanno altri celebri franchise che si sono avvicinati al mondo del... Film 2023: i 5 film fantasy più attesi In quella convenzionale, e altrettanto contestabile, categoria dei 'film d'autore' sono tante le opere in corsa in questo 2023 appena iniziato. Saranno infatti molti i maestri a scendere in campo in I ...Tra le tante curiosità di Avatar: La via dell'acqua c'è anche quella di un attore che ha interpretato una serie di personaggi secondari, tra i quali anche il balenottero Payakan.