Il ‘caso marmi’ | Scarinzi non molla | lettera a De Luca | Lombardi e parlamentari

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Nessuno osi danneggiare Vitulano“. Il sindaco Raffaelenon. E per tutelare il patrimonio storico della sua comunità ha scritto unaindirizzata al presidente della Regione Vincenzo De, al presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardo e all’intera deputazione sannita regionale, nazionale ed europea. Oggetto del contendere, come ormai noto, la scelta del presidente del Parco del Taburno Camposauro di promuovere promuove sui canali ufficiali del proprio ente “la singolare tesi che i marmi utilizzati da Vanvitelli per la Reggia di Caserta provengano da una cava di Cautano” e non da quella storica di Vitulano. Polemica che nei giorni scorsi ha riguardato anche i contenuti de “Il Provinciale”, trasmissione tv in onda sulla Rai. Di seguito la missiva di ...