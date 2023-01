leggo.it

Manca poco a Il2023 , ma sui nomi dei giudici c'è un alone di mistero. Milly Carlucci resta al timone, passando da Ballando al suo secondo programma sempre in prima serata. Anzi, stavolta la Rai ...Novità eclatanti per la nuova edizione de Ilche andrà in onda in primavera e che sfiderà il colosso di Maria De Filippi, Amici. Per l'occasione la conduttrice Rai è pronta a tutto rivoluzionando anche la giuria con nuovi ... Il Cantante Mascherato, anticipazioni: quando ripartirà, chi saranno i giudici Milly Carlucci inarrestabile. Dopo il successo di "Ballando Con Le Stelle" la conduttrice Rai è quasi pronta per la nuova edizione ...Manca poco a Il Cantante Mascherato 2023, ma sui nomi dei giudici c'è un alone di mistero. Milly Carlucci resta al timone, passando da Ballando al suo secondo programma sempre in ...