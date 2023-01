Il calcio è di chi lo ama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ieri sera ho avuto occasione di assistere al match tra Sampdoria e Napoli al Ferraris nel settore ospiti. Straordinaria ed emozionante l'atmosfera che si è respirata negli attimi immediatamente precedenti la gara. Prima il saluto a Gianluca Vialli con la curva doriana, piena, come tutto lo stadio del resto, e che ha dato vita ad una coreografia commovente intonando inni allo storico numero 9 che mi hanno riportato aldei campioni di un tempo che non esiste più; poi i due minuti di silenzio dedicati allo stesso bomber cremonese ed a Sinisa Mihailovic. Quindi la bella partita che ha visto il Napoli vittorioso e che ha ristabilito, di conseguenza, le vecchie distanze in classifica. Il tutto sotto gli occhi di tifosi che hanno applaudito a lungo i calciatori scomparsi e che hanno tifato, poi, intonando cori a sostegno degli azzurri, e, perchè no, anche sfottò verso ...

