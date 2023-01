Il Brasile rischia di restare vittima del caos | per sempre

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tappeti strappati, pavimenti divelti, divani lacerati, finestre rotte, opere d’arte mancanti e marmi trafugati. No, non è il resoconto dell’assalto agli edifici del Congresso, del Tribunale federale e del Palácio do Planalto, sede della Presidenza della Repubblica del. È invece come Janja Rôsangela da Silva, moglie del presidente Lula, ha trovato gli uffici che ospiteranno il nuovo presidente del. Jair Bolsonaro – o chi per lui – ha volontariamente vandalizzato l’appartamento presidenziale per spregio e per mandare un segnale al suo successore. Basterebbe questo spaccato di realtà quotidiana ai vertici dello Stato brasiliano per capire come funzionano le cose in, e per inquadrare meglio l’attacco (sia pur non violento) alle istituzioni brasiliane dell’8 gennaio 2023. Insufflati di populismo e teorie complottiste ...