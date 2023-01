(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo l'allerta data dagli Usa, in manette un 32enne e il fratello complice. L'attacco era programmato per Capodanno. Il governo: 'Siamo nel ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo l'allerta data dagli Usa, in manette un 32enne e il fratello complice. L'attacco era programmato per Capodanno. Il governo: 'Siamo nel ...Scatta l'allarme terrorismo indove un fondamentalista islamico di origine iraniana è stato arrestato con l'accusa di aver ... Il. Il complice . Il precedente . Il. Secondo quanto ... Il blitz in Germania Arrestati due iraniani "Preparavano attentati con cianuro e ricina" Blitz notturno nella notte tra il 7 e l'8 in Nord Reno-Westfalia per sospetta preparazione di attentato terroristico con bomba chimica.Terrorismo di matrice islamista. 1' DI LETTURA ROMA – Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nell’ovest della Germania con l’accusa di preparare attentati… Leggi ...