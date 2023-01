Il 12 gennaio una messa in suffragio di Benedetto XVI a San Giovanni in Laterano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Città del Vaticano – La comunità diocesana di Roma non smette di pregare per il Papa emeritoXVI. Giovedì 122023, alle ore 19, nella basilica di Sanin, si terrà infatti la Santaindel Papa emerito, che sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Tutti i presbiteri ed i diaconi che desiderano concelebrare portino con sé camice e stola viola. L’iniziativa di preghiera è stata annunciata dal prelato segretario generale del Vicariato, monsignor Pierangelo Pedretti, con una lettera. “Confortati nello Spirito e testimoni della comunione nella fede vissuta nella celebrazione esequiale di stamattina – si legge nel testo – , come comunità diocesana di Roma continuiamo ad affidare il nostro Papa Emerito ...

Alto Adige Innovazione

Prato, 92023 - Oggigiorno ristrutturare casa va incontro a delle agevolazioni non sottovalutabili. Sono tante le possibilità per iniziare dei lavori e parlare di convenienza comeparola ...Roma, 92023 - Nel mondo di oggi ai progetti digitali viene attribuita un'importanza crescente, e di ... raggiungendo al contempomaggiore quantità di clienti. Un progetto digitale ben ... Meteo Alto Adige dal 9 al 13 gennaio: una settimana instabile Si comincia dal quartiere Acquacalda, martedì 17 gennaio alle ore 18, nei locali comunali di via Bernardo Tolomei, 7. È una delle iniziative elaborate dalla giunta De Mossi per offrire alla città un ...Questo il meteo previsto nelle sette province del Veneto per la giornata di martedì 10 gennaio e la tendenza per mercoledì 11. Martedì cielo sereno. Temperature 3°C la minima e 12°C la massima. Vento ...