Iil questore di Arezzo non ha dubbi | “Si andrà oltre il Daspo”

Cronache TV

Primo giorno di lavoro per Emma Ivagnes, nuovo questore di Matera che va a sostituire Eliseo Nicolì Nata a Lecce nel 1963, è in Polizia dal 1988 e ha ricoperto diversi incarichi, lavorando a Milano, a ...VITERBO - Si definisce pragmatico, pratico e veloce è il nuovo questore della città, il dottor Fausto Vinci. arrivato a fine anno, oggi si è presentato all ...