Agenzia ANSA

... difensore della Roma, al termine del pareggio per 2 - 2 a San Siro contro il Milan Rogerha ... Non molliamo. Il Milan ...Non dobbiamomollare. Sappiamo che i calci piazzati sono un nostro punto di forza. Le partite finiscono quando fischia l'arbitro". Così Roger, intervistato da Dazn al termine di Milan - ... Ibanez, mai mollare, fatto ciò che avevamo preparato - Lombardia (ANSA) - ROMA, 08 GEN - 'Abbiamo fatto quello che avevamo preparato in allenamento. Dovevamo avere pazienza e sarebbe arrivato il nostro momento.Le parole di Ibañez nell'intervista dopo il 2-2 in Milan-Roma Un punto che a un quarto d'ora dalla fine, dopo la rete del 2-0 di Pobega, sembrava ormai impossibile da ottenere, ma che invece è arrivat ...