Ibanez e Abraham | la Roma ribalta il Milan | il film del 2 - 2

Adnkronos

La cronaca fotografica del pari 2 - 2 tra Milan e Roma: i rossoneri, avanti con Kalulu e Pobega, vengono ripresi nel finale dae ...Nel finale la Roma si gioca il tutto per tutto e accorcia con un gol di testa dia tre minuti dal 90'. Nel recupero arriva il pareggio di. . 8 gennaio 2023 Milan-Roma 2-2, Ibanez e Abraham firmano rimonta giallorossa Le parole di Ibañez nell'intervista dopo il 2-2 in Milan-Roma Un punto che a un quarto d'ora dalla fine, dopo la rete del 2-0 di Pobega, sembrava ormai impossibile da ottenere, ma che invece è arrivat ...Poteva andare molto peggio, ma questa Roma non muore mai. La squadra di Mourinho pareggia al 94’ 2-2 a San Siro tirando fuori gli artigli negli ultimi tre minuti più recupero con ...