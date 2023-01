La Gazzetta dello Sport

È stato un atto folle" ha dichiarato il procuratoredi Arezzo. "E' stato un atto che ha messo in serio pericolo l'incolumità dei viaggiatori e che ha bloccato una delle principali arterie di ......ufficialmente messo in liquidazione la tanto chiacchierata piattaforma italiana per contenuti,... Leggi anche Fabrizio Piscopo adella pubblicità di ITsART Ideata durante il primo lockdown e ... I video, il capo ultrà della Roma arrestato, il lavoro per identificare i tifosi: il punto sull'inchiesta Mentre vieta Internet al suo popolo, l’ayatollah ha cinque profili sul social da cui accusa America, Israele ed Europa. Negli ultimi tempi si è soffermato sulla condizione femminile: «Le donne occiden ...L’ambasciatore d’Italia in Austria, Stefano Beltrame, ha rivolto un messaggio ai connazionali residenti in Austria, con un messaggio di fine anno, ha detto, “con cui si tirano i bilanci sul lavoro svo ...