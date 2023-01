I sostenitori di Bolsonaro occupano i palazzi delle istituzioni Brasilia come Capitol Hill

Agenzia ANSA

- Devastazioni, saccheggi, atti di vandalismo: ecco quanto è accaduto all'interno del Parlamento e della Corte Suprema del Brasile, presi di mira daidell'ex - presidente JairFOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Brasile, idiassaltano area Congresso. FOTO La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per ... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro - Mondo ROMA (ITALPRESS) – Piazza dei Tre Poteri come Capitol Hill. Due anni dopo, Brasilia come Washington. Ancora un assalto alle istituzioni da parte di migliaia di sostenitori di un ex presidente che non ...Il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula, ha decretato l'intervento federale per porre termine alla "grave compromissione dell'ordine ...