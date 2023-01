I sostenitori di Bolsonaro assaltano il Congresso mentre i poliziotti anziché intervenire si fanno un selfie

Agenzia ANSA

... dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale di Planalto dopo l'assalto dei manifestantidell'ex presidente Jairche ...In Brasile migliaia di ultrà di Jairhanno dato l'assalto ai palazzi delle massime istituzioni dello stato a Brasilia in un'...forse questo il motivo per il quale gli arresti dei... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro I fatti di Brasilia non sono una semplice parentesi da rimuovere in fretta e furia. La riflessione di Giuliano Granato (Potere al popolo) ...Migliaia di sostenitori di Bolsonaro, avvolti nei colori della bandiera hanno assediato ieri i tre principali palazzi della politica. Lula: "Vandali saranno puniti" ...