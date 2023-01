leggo.it

Il 24enne, esasperato dal rumore, è sceso di casa e ha fatto fuori sette. Poco più tardi è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri e denunciato in stato di libertà per danneggiamento ...Il 24enne, esasperato dal rumore, è sceso di casa e ha fatto fuori sette. Poco più tardi è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri e denunciato in stato di libertà per danneggiamento ... «I semafori mi infastidiscono», ne spacca sette a martellate: denunciato un 24enne È Martino Di Tosto l'ultrà della Roma arrestato dopo gli scontri di domenica pomeriggio sull'autostrada A1, all'altezza dell'autogrill di Badia al Pino.