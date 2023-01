I Santi di Martedì 10 Gennaio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Beato GREGORIO X Papa Piacenza, 1210 – Arezzo, 101276(Papa dal 27/03/1272 al 10/01/1276) Tedaldo Visconti (non apparteneva alla celebre famiglia di Milano) nacque a Piacenza verso il 1210. Si trovava in Terra Santa quando il 1 settembre1271 fu eletto Papa dal conclave riunito a Viterbo da più di tre anni. Si adoperò incessantemente per la pace e convocò il Concilio Ecumenico a Lione. Scelse come suoi teologi San Tommaso d’Aquino (che morì prima di arrivare) e San Bonaventura da Bagnoregio, che invece morì a Lione. Per il Concilio…www.ebeati.it/dettaglio/36775 Sant’ ARCONZIO DI VIVIERS Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/36870 Sant’ AGATONE Papa m. 681(Papa dal 27/06/678 al 10/01/681) Consacrato pontefice il 26 giugno del 678, quando, secondo la leggenda, avrebbe avuto 103 anni. Il 12 agosto ricevette ...