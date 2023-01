I risultati del settore giovanile

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Alla ripresa del campionato l’Under 18 supera in trasferta con il Bologna mentre la Primavera esce sconfitta nel match interno contro l’Inter. Under 16 e Under 15 vincono i rispettivi test amichevoli con il Verona. Questi idelle formazioni delazzurro: PRIMAVERA – EMPOLI-INTER 1-2 (Renzi)UNDER 18 – BOLOGNA-EMPOLI 0-2 (Bocci, Michelucci)UNDER 16 – EMPOLI-HELLAS VERONA 4-2 (Rugani, Menchetti, Zanaga, Rossetti)UNDER 15 – EMPOLI-HELLAS VERONA 3-0 (Campaniello, Landi 2) Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

