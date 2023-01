I migliori giorni | Massimiliano Bruno su Edoardo Leo | “Così ci siamo divisi il lavoro”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ha svelato a Il Fatto Quotidiano le sue massime fonti di ispirazione, arrivando a citare personaggi del calibro di Marco Bellocchio e Carlo Verdone. Inoltre si è soffermato a Radio Cusano Campus sul suo nuovo film Iche ha co-diretto conLeo e ha spiegato come lui e l’attore si sonoildi regia. L’artista ha specificato: “Marco Bellocchio è per me un’ispirazione, mentre Carlo Verdone rimane il mio grande sogno”. I due registi sono da sempre punto di riferimento per i suoi lavori, tra cui l’ultimo, Idiretto insieme aLeo e con nel cast, oltre a loro due, anche Anna Foglietta, Max Tortora, Luca Argentero e Paolo Calabresi. Simpatico come ...

Tag24

Vediamo quindi quali sono i modelliin commercio tra cilindrate basse e anche alte, ma ... Su strada, per la vita di tutti i, le motard sono leggermente sprecate ma è vero anche che ...Nile Rodgers si prende definitivamente quello che è suo approfondimento La playlist dei... La cerimonia si terrà dueprima di quella "ufficiale", in programma alla Crypto.com Arena ... I migliori giorni Massimiliano Bruno: "Meno responsabilità con Leo" I Migliori Giorni', diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, è un film corale diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una .... Cast stellare: oltre ai due registi, Anna Foglietta, Claudia Ge ...Ci sono alcune informazioni da condividere per quanto riguarda la tanto attesa uscita dei biglietti di Cremonese-Inter. Già, perché in tanti vogliono essere presenti allo stadio per l’arrivo della squ ...