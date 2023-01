“I giovani non si fanno più fregare | ditelo a Briatore e Santanchè” | la canzone-denuncia contro il precariato di Perissinotto feat Skiantos

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’11 gennaio alle ore 10.30, a Milano, un Flash-mob, in piazza Duca D’Aosta, sotto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, per gridare che il “ilè un pacco”. Saranno presenti: Fabio “Dandy Bestia” Testoni, chitarrista e fondatore, e Pablo, che canteranno: “I” e “Sono un ribelle mamma”, pezzo cult degli. Seguirà alle ore 11.15, conferenza stampa, presso il Mercato Centrale (Stazione Centrale), Spazio Fare,1° piano, con proiezione in anteprima nazionale, del videoclip: “I”. “I” è un discodeglie Pablo, cantautore, prodotto dai portavoce regionale Movimento 5 Stelle Lombardia (Marco Degli Angeli, Marco Fumagalli, ...

Il Fatto Quotidiano

...Bruognolo e Santori - che un investimento così importante per la comunità e per ipossa ... Situazioni del generesono più ammissibili'....a 360° perché rappresenta per i nostri allievi un momento di crescita sano e istruttivo dove tutti e in particolare i piccoli cavalieri imparano il rispetto e la disciplina verso uno sport che... “I giovani non si fanno più fregare, ditelo a Briatore e Santanchè”: la canzone-denuncia contro… Arrivano in Toscana oltre 10 milioni di euro, nell’ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinati a finanziare progetti di ricerca in sanità. Si è infatti chiuso l’Avvi ...Gli smartphone sono stati rilasciati nel 2019 con la promessa di due aggiornamenti major e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. OnePlus ha quindi mantenuto le proprie promesse ...