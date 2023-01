I figli | le parole e gli esempi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Vengo dal punk. Certo, ho molto ascoltato e molto amato anche artisti che col punk nulla hanno a che vedere, ma è il punk che ho scelto come cifra, andando in qualche modo a indicare una modalità che era anch superiore al mio gusto personale. Per intendersi, avrei preferito ascoltare Claudio Baglioni, ma era in Jello Biafra che mi riconoscevo. Quando quindi, a un certo punto, ho capito e subito dopo deciso che non era nella musica che avrei dovuto riporre le mie aspettative di vita, lasciando che il posto delle note fosse sostituito dalle, solo, magari ancheappilcate alla musica, quel mashup sarebbe arrivato solo qualche anno dopo, era con lo spirito dei punk che l’ho fatto. Scrivevo con passione, con convinzione, volendo anche con l’alterigia che chi sa di avere un qualche talento, lo sa più perché glielo ha ...

