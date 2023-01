I fighter da seguire nel 2023

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Come ogni anno abbiamo scelto un po’ dida cui ci aspettiamo una crescita in questoappena iniziato. Quindi, non i migliori o i più forti, ma piuttosto i più agguerriti, quelli che vogliono conquistarsi un posto al sole nella promotion più importante al mondo, l’UFC. Nel 2022 ci chiedevamo, se e quando, Kamaru Usman, Charles Oliveira e Alex Volkanovski sarebbero stati sconfitti. Molte cose sono cambiate in un anno: titoli sono passati di mano, nuovi volti sono arrivati, altri li abbiamo persi. In generale il 2022 è stato un anno florido per i nuovi talenti in questo sport, e ilpotrebbe essere quello dell’affermazione di alcuni al più alto livello. Ecco, insomma, quelli che vogliamo veder combattere nell’ottagono nei prossimi 12 mesi. Raul Rosas jr. Fuori dai ranking, peso gallo, messicano, con un record di ...