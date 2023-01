I consigli per l’outfit invernale da cerimonia | sera | da ufficio e causal

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’inverno è arrivato, e con lui anche le temperature gelide. Ma come ci si può vestire senza rinunciare alla moda e allo stile? Certo. L’inverno è la stagione ideale per sfoggiare i capi più alla moda e sbizzarrirvi con tanti abbinamenti diversi. Il problema principale è sempre quello di trovare un look equilibrato: al tempo stesso, deve essere alla moda e tenerci, soprattutto, al caldo. Allora, potrete arricchire il vostro guardaroba con un maglione avvolgente, un cappotto nuovo, una sciarpa in lana o un capo in velluto? Dopotutto, siamo nella stagione dei capispalla, del denim e dei maglioni! Abbiamo raccolto utiliperdurante una, per l’, per essere sempre casual oppure per passare unata con gli amici. Gli strati sono un must, ...

