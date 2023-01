Hugh Jackman nega di aver fatto uso di steroidi per diventare Wolverine

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è tornato a parlare die ha messo a tacere una volta per tutte le voci relative al suo presunto uso diè famoso perletteralmente messo su chili di muscoli al fine di interpretarein vari film di "X-Men". L'attore è stato spesso accusato diuso dinel corso degli anni ma durante una recente intervista di "Who's Talking to Chris Wallace" della HBO, la star ha messo a tacere le dicerie. "Nel corso degli anni le persone si sono chieste, ha preso?", ha chiesto Wallace, al cheha risposto: "No, amo il mio lavoro e amo. Devo stare attento a quello che ...

