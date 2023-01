Hilary Swank aspetta due gemelli – i suoi milioni di fan non possono ignorare l’aggiornamento pubblicato

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Per molte persone, il Natale è un momento di riflessione e gratitudine. Un periodo per tenersi stretto ciò che si ha a cuore e per essere riconoscenti per ciò che si ha, e non essere tristi per ciò che non si ha. Per questo è assolutamente normale vedere internet – più nello specifico i social media – riempiti di post commoventi che girano attorno alla famiglia. E anche che mostrano con orgoglio gli aspetti della vita di cui le persone vanno più fiere. Anche a me piace scattare la foto di rito con tutta la famiglia attorno all’albero ogni anno. Se non altro, è un ricordo che rimarrà per gli anni futuri, che si potrà riguardare e che ci farà sorridere. Non ci sorprende che siano state tante le figure note ad offrirci un assaggio dei loro festeggiamenti attraverso dei post sui social. Eppure, pochi ci hanno rallegrato tanto quanto quello di...