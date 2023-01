Hellas Veroni | Zaffaroni | «Era una gara complicata | da un punto di vista tecnico e nervoso»

Leggi su calcionews24

Marco, allenatore dell'Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto contro la Cremonese. PAROLE – «I ragazzi stanno bene, credo l'abbiano dimostrato. Era unacomplicato, da undi. Bisognava affrontarla nella maniera giusta, e i ragazzi l'hanno fatto: abbiamo trovato il doppio vantaggio, gestendo bene il ritorno della Cremonese. È stata una prova da squadra matura, dobbiamo continuare così, anche se è presto per dire che abbiamo acquisito determinate cose».