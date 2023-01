Hellas Verona-Cremonese | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per la 17° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Mokhtar e dal quarto uomo Cosso. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Abbattista. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Marc Antonio Bentegodi” di. Il lunedì di Serie A si apre con un vero e proprio spareggio salvezza conalla ricerca disperata di punti per risalire la classifica. Rispettivamente in ultima e penultima posizione, le due contendenti stanno vivendo un periodo di crisi di risultati. Dopo ben dieci sconfitte consecutive, gli scaligeri sono riusciti a guadagnare ...

In attesa di Bologna - Atalanta, il primo anticipo in scena nel Monday Night, alle 18.30, è l'infuocata sfida salvezza dello Stadio Bentegodi di, tra l'di Marco Zaffaroni e Salvatore ...La partita- Cremonese di Lunedì 9 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle ... Un nuovo esterno per Juric Il Toro tratta col Verona L’attaccante grigiorosso ha presentato il match contro l’Hellas Verona ai microfoni di Dazn Nel prepartita di Hellas Verona-Cremonese,l’attaccante grigiorosso Cyriel Dessers ha presentato la sfida ai ...Le dichiarazioni del direttore sportivo gialloblù prima della gara contro i grigiorossi Il ds del Verona, Sean Sogliano ha parlato a DAZN prima della partita contro la Cremonese: “Il futuro di Lazovic ...