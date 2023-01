Harry e la morte di Lady Diana | insieme a William avrebbe voluto riaprire il caso Troppe lacune | troppi buchi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In questi giorni il principeè davvero impegnatissimo nella promozione del suo libro Spare e da ogni intervista che rilascia, parla di qualcosa che poi tutti i media, inevitabilmente traggono delle storie da raccontare. E’ successo anche con l’intervista per 60 minuti, con Anderson Cooper, durante la qualeha parlato delladella principessaha spiegato che per lui e peraccettare cheD fosse morta, non è stato facile. Rivela che in un primo momento entrambi hanno pensato cheavesse orchestrato tutto, avesse finto di essere morta per prendersi del tempo, per scappare da tutto e da tutti e che sarebbe poi tornata da loro. Aspettavano il giorno in cui la loro amata mamma si sarebbe di nuovo presentata. ...