(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una settimana fa, ora più ora meno, il mondo Nfl e non solo quello, tremavano per la vita di Damar, il difensore dei Buffalo Bills collassato indurante l'ultimo Monday Night stagionale ...

La Gazzetta dello Sport

Oggi un altro raggio di sole:è stato dimesso dall'ospedale di Cincy e ha fatto ritorno a casa.'Seminare amore nel mondo tiindietro tre volte tanto - ha scritto su Twitter Damar- . Sono grato per tutti quelli che hanno rivolto un pensiero o pregato per me. Questo mi rende ancora ... Hamlin torna a casa: dimesso dall'ospedale dopo l'arresto cardiaco in campo Il giocatore dei Bills ha lasciato la clinica di Cincinnati dove era stato ricoverato lunedì scorso dopo che il suo cuore si era fermato durante la partita coi Bengals ...Rodgers è fuori coi suoi Packers. Gli Eagles, con Hurts convalescente, conquistano la Nfc. I Chiefs saranno la testa di serie numero 1 della Afc. E sabato partite senza un domani: chi vince va avanti, ...