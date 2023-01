“Ha fatto scudo col suo corpo” Incidente choc | nonna Carla muore per salvare la nipotina

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ha visto un camion arrivare proprio mentre stavano attraversando le strisce pedonale e lei,Viganò di 73 anni, non ci ha pensato un attimo: ha spinto il bambino lontano dalla strada finendo sotto al mezzo, è successo stamani alle 8.20 a Casatenovo, nel Lecchese,all’incrocio tra via San Gaetano e la Provinciale 51, nella zona de “La Fermata”. Un gesto di coraggio estremo quello diper la quale non c’è stato nulla da fare. Soccorsa per prima da un’infermiera che rientrava a casa dal turno di notte, poco dopoè stata trattata dai medici del 118 avvisati della disgrazia. Le cure, e l’arrivo dell’eliambulanza volata via poi vuota, non sono serviti a salvarle la vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e alla Polizia locale e nche la sorella della vittima, una donna di 66 ...