Guerriglia ultrà sull?A1 | «C?era un appuntamento | dovevamo vendicare Ciro»

Agenzia ANSA

Centinaia dicoinvolti, il traffico dell'A1 bloccato verso nord per 50 minuti, l'area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, teatro di unaancora al centro di scontri tra tifosi come l'11 ..."Ormai siamo vecchi, mi sono battuto per anni, ho creato il gemellaggio - sottolinea l'ex capo- ma davanti a un morto è molto difficile sperare in una soluzione. Peccato non solo per noi, ma ... Guerriglia in A1 tra ultrà di Roma e Napoli. Abodi: 'Chi sbaglia ora ...