Guerra | l' ambasciata russa a Roma | ' Disinnescate in Ucraina mine prodotte in Italia' Crosetto | ' Diffidiamo diplomazia dal diffondere fake

ilmessaggero.it

Lo scrive l'russa a Roma su Facebook postando la foto delle presunte mine italiane. 2023 ... 2023 - 01 - 09 13:28:52in Ucraina, Ursula Von Der Leyen: "Sassoli lanciò l'allarme sui ...russa a Roma: 'Pieno di mine 'souvenirs d'Italie''. Media: 'Londra valuta invio di carri ... Guerra, l'ambasciata russa a Roma: «Disinnescate in Ucraina mine prodotte in Italia». Crosetto: «Diffidiamo di Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: russi riprendono assalto Soledar, feroci battaglie LIVE ...