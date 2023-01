Guendalina Tavassi in bikini sotto l’albero | Foto di fuoco

Leggi su kronic

(Di lunedì 9 gennaio 2023) C’è unadiche non è di certo sfuggita ai fan: l’avete vista indi Natale? Guardate con attenzione. La celebre showgirl è tornata a far parlare di sé. Per questa volta tutti gli occhi sono puntati su alcune immagini che hanno lasciato tutti a bocca aperta, le avete viste?, lain costume (kronic.it)Quello diè senza ombra di dubbio uno di nomi più chiacchierati in assolto. La showgirl romana è diventata una celebrità a tutti gli effetti, complici non solo la simpatia contagiosa ma anche la bellezza che toglie il fiato. Dopo gli esordi avvenuti al Grande Fratello ormai parecchi anni fa, laè ...