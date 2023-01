Corriere dello Sport

Anche Pepsi è unito nel ricordo di Gianluca Vialli . Il tecnico del City ha omaggiato il compianto ex calciatore di Juventus e Chelsea in conferenza stampa: "Difficile trovare una persona più ..."'Mou' è un leader e non è per niente arrogante" "Se a sostituire Tite sarà un allenatore straniero, sarà Mourinho o- ha aggiunto Carlos Alberto - . 'Mou' è un leader per niente arrogante ... Guardiola svela l'ultima conversazione con Vialli e si commuove: "E' stato incredibile" Il ricordo del tecnico del Manchester City per l'amico scomparso: "Ringrazio la Nazionale italiana per averlo fatto sentire vivo" ...L'ex centrocampista del Porto, Carlos Alberto, rivela: 'Forse sarà il nuovo allenatore del Brasile'. Ma la Roma spinge per il rinnovo sino al 2025 ...