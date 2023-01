Grigliate di Pasquetta e Ferragosto | alcuni consigli fondamentali

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Come ogni anno ci si avvicina al ritorno della bella stagione e con lei dellefatte in compagnia con amici e parenti. Il periodo primaverile ed estivo è normalmente sempre un buon momento per ritrovarsi in compagnia, fare una piccola scampagnata e concludere la gita con una piacevole grigliata a coronamento della giornata. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di racchiudere nelle prossime righe del nostro articolomolto utili per organizzare una grigliata nel migliore dei modi, in modo da evitare spiacevoli imprevisti dettati dalla poca esperienza. Accensione del fuoco e operazioni preliminari Per prima cosa occorre sempre pensare all’accensione del fuoco con la legna secca o il carbone, al fine di creare il sottile strato di carbonella sopra il quale verrà appoggiata la griglia con la carne. Questa ...