Gravina sugli scontri ultras | «Questa gente deve pagare | servono sanzioni più stringenti»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il presidente della Figc Gabrielecondanna glitra glidi Roma e Napoli all’autogrill di Badia al Pino e chiede provvedimenti più duri. Lo fa a margine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3. Queste le dichiarazioni di: «Bisogna rendere molto piùed efficaci alcune. Riteniamo che la chiave di volta sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Si è ormai verificato che alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da far west per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e vergognoso». Continua: «Le istituzioni e il mondo del calcio devono fare di più insieme e creare le condizioni perché questi soggetti ...

Il Romanista

Ha ragione il ministro Abodi, questa gente deve pagare", ha aggiuntosottolineando, a margine della presentazione del documentario di Sara Gama in Rai, come sia "giusto che il danno morale e ...Dopo la lettera aperta del presidente Figc Gabrieleall'attaccante ("tu sei la persona ... Tanti numeri novespalti e anche sulle spalle dei calciatori di casa mentre effettuano il ... FIGC, Gravina sugli scontri in autostrada: "Scene da far west ... Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio sui disordini di ieri: "Queste persone arrecano un danno morale e di immagine a tutta la società" ...Successo con pieno merito per la Nocerina che inaugura con 3 punti fondamentali in chiave salvezza il nuovo corso societario. Punteggio finale di 2-1 per i molossi, che legittimano nella ripresa ...