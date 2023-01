Gravina sugli scontri tra tifosi | “Basta con il Far West”

Leggi su zon

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le parole di Gabriele, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sulla vicenda che ha visto coinvoltidel Napoli e della Roma in terribiliin autostrada. Le parole di“Bisogna rendere stringenti le sanzioni. Appuntamenti per picchiarsi e risolvere le proprie tensioni non sono più accettabili.scene da far”. E ancora: “È vergognoso quanto accaduto, lo condanniamo in maniera decisa. Credo che le istituzioni possano e ora debbano fare qualcosa in più. Questi soggetti che non hanno nulla a che vedere col mondo dello sport. Vanno espulsi”. Segui ZON.IT su Google News.