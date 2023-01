Gravina | 'Scontri tra ultras sull'A1 vergognosi | servono sanzioni più dure'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) "Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato...

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, all'indomani deglitra ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino, sulla A1. "Condanniamo in maniera decisa questi episodi, ...All'indomani deglitra ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino il presidente della Figc Gabrieleha condannato "in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il ... Scontri tifosi, Gravina: "Le sanzioni siano più stringenti" - Calcio La Digos è sulle tracce dei tifosi che si sono resi protagonisti degli scontri sulla A1 nei pressi dell'autogrill Badia al Pino. Già nella serata di ieri sono… Leggi ..."Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo ...