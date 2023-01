Gravina commenta gli scontri tra ultras di Napoli e Roma | “È vergognoso | servono sanzioni più severe”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si susseguono nel corso delle ore le parole di dissenso e sdegno verso glidi, che ieri si sono scontrati sull’autostrada A1 nei pressi di Firenze, paralizzando il traffico per più di un’ora. Un episodio violento eda condannare in toto, nel giorno in cui negli stadi italiani si ricordavano due campioni come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, recentemente scomparsi., lo sdegno diAnche il presidente della FIGC, Gabriele, hato i fatti di ieri. Queste le sue parole al termine della presentazione del documentario ...

