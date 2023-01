Grande Fratello Vip | slitta il ritorno nella Casa di Antonino Spinalbese | il motivo sarebbe legato al compenso

Libero Magazine

Rientrerà Antonino Spinalbese nella Casa delVip durante la puntata di questa sera Secondo quanto hanno rivelato le anticipazioni , il giovane spezzino non farà rientro nel corso del nuovo appuntamento e anche questa sera lo ...... non ci rinunceremo mai", ripete da anni ilPietro, persino di recente in occasione della ... tuttavia, nell'adiacente edificio che ospita il Collegio Teutonico, è stata individuata una... "Verissimo", Fogli ripensa al Gf Vip e confessa: "Ho sofferto molto” La notte si anima, Luca Onestini Oriana Marzoli sembrano non avere ancora intenzione di andare a dormire e si divertono tra loro con inseguimenti e urla divertite.Onestini non vuole cedere a… Leggi ...Baccano all’interno della casa del Fratello Vip. Tra i concorrenti, infatti, si sono create delle dinamiche molto strane e i concorrenti non hanno fatto altro che litigare. Ora un concorrente è… Leggi ...