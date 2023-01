Grande Fratello Vip | Sarah punge Attilio | Non ti serve una maschera | la porti sempre

Libero Magazine

Vip', l'ultima foto del calendario è a tema horror NUOVO ANNO 'Amici 22', le emozioni della quindicesima puntata VOGLIA D'ESTATE 'Vip' beach: guarda le bellezze in ...Per chi cerca unicamente svago, l'appuntamento è invece in prima serata su Canale 5 con un nuovo live diVIP. I Migliori Film Stasera in TV, lunedì 9 gennaio 2023 Lo Hobbit: Un ... "Verissimo", Fogli ripensa al Gf Vip e confessa: "Ho sofferto molto” Per Clarissa Selassiè Gf Vip significa davvero casa. Fuori dalle mura di Cinecittà si è dichiarata ad un concorrente utilizzando un ...Antonella Fiordelisi è stata insultata da alcuni passanti fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Da qualche giorno la concorrente del reality è molto ...