Grande Fratello Vip | Patrizia Rossetti a Verissimo | Ho dovuto lasciare la Casa per problemi post-Covid

La permanenza di Riccardo Fogli nella Casa delVip è stata brevissima: il cantante infatti è entrato a dicembre come concorrente del programma ed è stato squalificato neanche 24 ore dopo per una bestemmia . A poco meno di un mese ...I due concorrenti tornano a parlare del loro rapporto e di alcuni comportamenti ambigui della Incorvaia Nella casa del 'Vip', tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è sempre più tempo di confronti. I due, che negli ultimi giorni si sono allontanati l'uno dall'altra, si ritrovano nel van per parlare: ... "Verissimo", Fogli ripensa al Gf Vip e confessa: "Ho sofferto molto” Eau (“Emirati Arabi Uniti”), ovvero il nuovo “Stato di Sorveglianza” arabo che rischia di eclissare il Grande Fratello cinese ...Finalmente torna Sonia Bruganelli al fianco di Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo le vacanze natalizie la moglie di Paolo ...