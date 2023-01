Grande festa a Valtesse | nonna Dora compie cento anni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Bergamo.candeline da spegnere, insieme a figli, nipoti e bis nipoti:oggie Bergamo “guadagna” così una nuova cittadina centenaria.nel quartiere diperYanita Personeni, nella foto insieme ai bis nipoti Lorenzo e Valerio. Nata a Montevideo da uno dei primi trasfertisti che andarono a cercare fortuna in Sud America all’inizio del secolo scorso, da bambina ha fatto poi rientro a Bergamo: per tanto tempo ha lavorato come sarta, donando poi tutto ciò che aveva ai tre figli Enzo, Sergio e Silvia e ai nipoti. Sappiamo che è un’affezionata lettrice del nostro quotidiano e ci accodiamo ancora più volentieri agli auguri per questo grandissimo traguardo di vita!

RavennaToday

Per prenotazioni alloggi: veronabooking.com Carnevale Ladel 493° Venerdì Gnocolar si celebrerà venerdì 17 febbraio . Per prenotazioni alloggi: veronabooking.com Confcommercio Verona ...Così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo unpresidente brasiliano Jair Bolsonaro" affermava convinto Salvini alladella Lega a Cervia nel 2019. Era ... Una grande festa in musica per ricordare il “Dottore dell’Amore”: sul palco Tutti per Titta Hanno partecipato tante attività commerciali. Secondo posto per la gioielleria Tomasi di Tonina Fois Inconis, terzo premio per l’Arte del Regalo di Elisabetta Marcella Corsi ...Damiano David ieri sera ha compiuto 24 anni. Il ragazzo, così, ha organizzato una festa davvero d’effetto a Roma, con gli amici di sempre e ...