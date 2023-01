Governo | verso Cdm domani alle 18 30 | ipotesi proroga payback dispositivi medici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - La prima riunione del Consiglio dei ministri del 2023 dovrebbe tenersi nel pomeriggio di18.30. Il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, si terrà nella mattinata di. Fonti dispiegano che sul tavolo dovrebbe esserci anche laa fine aprile delsui, ovvero il meccanismo che prevede che, in caso di sforamento del tetto da parte di una regione, una parte della spesa in eccesso venga rimborsata dimprese fornitrici.

Il Sannio Quotidiano

Governo: verso Cdm domani alle 18.30, ipotesi proroga payback ... ROMA (ITALPRESS) – "Dopo questa violenta campagna di diffamazione e di questo vergognoso linciaggio mediatico, ha dichiarato Soumahoro, ...