Golf | PGA Tour | rimonta sontuosa di Jon Rahm! Lo spagnolo si aggiudica il Sentry Tournament of Champions

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I campioni del PGAsi mettono alle spalle il primo torneo del 2023. Chiuso infatti ilnament of Chamopions (montepremi 10 milioni di dollari), evento nato nel 1953 e riservato a coloro i quali hanno vinto un torneo nell’appena trascorsa annata del. L’ultimo round ha incoronato Jon Rahm. Lo, due volte runner-up nelle scorse edizioni, si è superato disputando un quarto giro da autentico campione. Rahm ha concluso la kermesse hawaiana con un superbo -10 (9 birdie, un eagle ed un bogey) risalendo dalla quinta posizione e stampando un incredulo Collin Morikawa. L’iberico ha chiuso con un complessivo -27 (265 colpi), beffando di due lunghezze l’americano. -23 e terza posizione per gli statunitensi Tom Hoge e Max Homa, che precedono di un colpo il connazionale J.J. Spaun ed il ...

