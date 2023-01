Goldman Sachs | Ft | pronti a taglio 3 200 posti per contenere i costi

(Di lunedì 9 gennaio 2023), la più importante banca d'affari statunitense, inizierà a tagliare fino a 3.200di lavoro entro pochi giorni. Lo scrive il Financial Times citando fonti anonime dell'istituto ...

Il Sole 24 ORE

, la più importante banca d'affari statunitense, inizierà a tagliare fino a 3.200 posti di lavoro entro pochi giorni. Lo scrive il Financial Times citando fonti anonime dell'istituto ...L'anno che si è chiuso da pochi giorni ha visto sul finale l'emissione di nuove obbligazioni da parte di, la banca d'affari americana. Il bond è stato collocato sul mercato con scadenza 22 dicembre 2032 (ISIN: XS2552842150 ), per cui presenta una durata iniziale di 10 anni. E' denominato ... Goldman Sachs, atteso annuncio licenziamenti: ipotesi massima 3.200 Settimana amara alla Goldman Sachs, dove tra qualche giorno scatterà la tagliola su 3.200 posti di lavoro. Si tratta, ricorda la Bloomberg, di una delle cure dimagranti più forti nella quale si sia ...Le obbligazioni emesse da Goldman Sachs in euro a dicembre e con cedola mista offrono una soluzione interessante al mercato ...