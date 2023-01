Gli auspici dei giuglianesi per il 2023 | meno traffico | più pulizia | parchi verdi e senso civico

GiocoNews.it

stessivalgono perspettatori e, d'altra parte, sul sito del governo statale è raccomandato che "dovresti rimanere in isolamento per almeno cinque giorni e finché non hai più sintomi. ...Come diceva Giovanni XXIII: " È lecito tuttavia sperare cheuomini, incontrandosi e negoziando, ... Con questi, rinnovo a voi e ai Paesi che rappresentate i più fervidi auguri per il nuovo ... Gioco pubblico, i bilanci e gli auspici delle federazioni di filiera La stagione agonistica nazionale si è aperta con i migliori auspici, portando in pedana 1.524 tiratori per il primo fine settimana dedicato ai Campionati Regionali Invernali. Sei le Regioni in cui era ...I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. I timori sono stati smenti ...