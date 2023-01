Glass Onion | Rian Johnson svela nuovi dettagli sul sorprendente cameo di Hugh Grant

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il registaha parlato deldiin, rivelandosull'identità del suo personaggio. Il segreto è ormai statoto al mondo intero. In, sequel di Knives Out (2019), i fan hanno potuto assistere a undinei panni di Philip, compagno di Benoit Blanc, il detective interpretato da Daniel Craig. Aresul suo personaggio ci ha pensato il registain una recente intervista ai microfoni del podcast di Empire: "Sono una ...

Best Movie

Rian Johnson , regista di, ha svelto un interessante retroscena riguardante la genesi di uno dei colpi di scena più importanti del film. La s volta narrativa in questione sembra aver creato più di un grattacapo al ...- Pubblicità - Dopo che lo stesso Hugh Grant ha commentato la sua partecipazione al film , in un'intervista con il podcast di Empire's Spoiler Special (tramite Collider ), il regista di, Rian Johnson , ha spiegato il retroscena del cameo dell'attore inglese, tra le guest star più sorprendenti del film campione di views su Netflix. Johnson ha detto che la ... Glass Onion, Rian Johnson svela un sorprendente retroscena: «Con Benoit Blanc commesso un grosso errore» Il regista Rian Johnson ha parlato del cameo di Hugh Grant in Glass Onion, rivelando nuovi dettagli sull'identità del suo personaggio.il regista di Glass Onion, Rian Johnson, ha spiegato il retroscena del cameo dell'attore inglese, tra le guest star del film campione di views ...