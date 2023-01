Glass Onion - Knives Out | ecco dove vedere gratuitamente 30 minuti di dietro le quinte del film

Cinefilos.it

In- Knives Out abbiamo scoperto l'identità dell'attore che interpreta il compagno di Benoit Blanc: Hugh Grant . LEGGI -, parla l'interprete del partner di Benoit Blanc Non si sa ...... chi sopravviverà alla sua follia omicida Ma la sinossi ufficiale dei nuovi episodi fornita da Netflix allude piuttosto a un mistero alla Agatha Christie (o forse alla) e recita: ... Glass Onion: Rian Johnson spiega i retroscena del cameo di Hugh Grant Netflix ha diffuso un filmato esclusivo, lungo quasi 30 minuti, sul backstage di Glass Onion - Knives Out, il sequel di Cena con delitto diretto da Rian Johnson.Rian Johnson racconta come è nata l'idea di distruggere la Gioconda alla fine di Glass Onion - Knives Out. Attenzione: l'articolo contiene spoiler.