Giovanna Civitillo svela in che rapporti è con la prima figlia di Amadeus

TGCOM

Un'intervista emozionante quella che, moglie di Amadeus , ha rilasciato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo su Canale 5. 'Queste sono lacrime di gioia', ha chiarito la ballerina e inviata de La Vita in Diretta ...A Verissimo la moglie di Amadeus,, si è commossa fino alle lacrime parlando del suo rapporto con il conduttore e del suo legame con la sua prima figlia, Alice.: il rapporto con la prima figlia di ... Giovanna Civitillo: "Amadeus è stato il mio primo vero amore" Ex ballerina, oggi famosa per essere la first lady di uno dei conduttori più amati del momento: Giovanna Civitillo racconta la sua storia d'amore con Amadeus Giovanna Civitillo e l’amore per Amadeus L ...Giovanna Civitillo si apre durante l'appuntamento domenicale con Silvia Toffanin nello studio televisivo di Verissimo: racconta ...